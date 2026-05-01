Улитки из слоеного теста на сковороде: вкусная начинка с фаршем и сырой картошкой — если мало времени, готовьте это

Когда совсем нет времени возиться с ужином, беру фарш, сырой картофель и слоеное тесто — и через считаные минуты на сковороде появляются румяные улитки, которые исчезают со стола еще горячими.

Получается сытно, ароматно и неожиданно вкусно: снаружи — хрустящая золотистая корочка, а внутри — сочная начинка с мягким картофелем и мясом, пропитанная ароматом зеленого лука и чеснока.

Для приготовления понадобится: фарш — 150 г, картофель — 1 шт. (натереть и хорошо отжать сок), зеленый лук — по вкусу, чеснок — 1/2 зубчика, соль и черный перец — по вкусу, слоеное тесто — 3 листа; для соуса — йогурт или сливочный сыр и мелко нарезанная петрушка.

Картофель тщательно отжимают, чтобы начинка не была водянистой, затем смешивают его с фаршем, луком, чесноком и специями. Пласты теста соединяют и слегка раскатывают, равномерно распределяют начинку, сворачивают плотным рулетом и нарезают кусочками.

Каждую улитку слегка прижимают и обжаривают на сковороде с небольшим количеством сливочного масла до румяной корочки с двух сторон.

