30 апреля 2026 в 10:08

Беру творог и готовлю греческую калицунью — простые открытые пирожки

Если хочется чего-то уютного к чаю, но не банальной выпечки — делаю калицунью. Это греческие открытые пирожки с нежной творожной начинкой, ароматом лимона и лёгкой ноткой корицы.

В Греции их часто пекут на праздники, но на самом деле это идеальный вариант и для обычного дня — просто, красиво и очень вкусно.

Ингредиенты: мука — 700 г, сахар — 250 г, молоко — 200 мл, оливковое масло — 180 мл, лимон — ½ шт., разрыхлитель — 3 ч. л., сода — щепотка; для начинки: творог — 800 г, яичные желтки — 3 шт., мёд — 70 г, мята — несколько веточек, корица — по вкусу; для смазывания — 1 желток.

Сначала снимаю с лимона цедру и выжимаю немного сока, мяту мелко рублю. В миске смешиваю оливковое масло, молоко, сахар и лимонный сок, затем добавляю муку с разрыхлителем и щепоткой соды, всыпаю цедру и замешиваю мягкое эластичное тесто.

Для начинки творог смешиваю с желтками, мёдом и корицей, добавляю мяту — масса получается нежная и ароматная.

Тесто раскатываю в пласт, вырезаю кружки и в центр каждого выкладываю начинку. Края слегка собираю складками, оставляя середину открытой — так и получается характерная форма калицуньи.

Выкладываю пирожки на противень, смазываю тесто желтком, начинку можно слегка присыпать корицей. Выпекаю при 180°C около 30–40 минут до румяного цвета. Подаю тёплыми — в этот момент они особенно нежные и ароматные.

Ранее мы делились рецептом салата для весны. Легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Булочки с конфетами «Коровка»: пышные, с карамельной начинкой — тесто не нужно ждать полдня
Общество
Булочки с конфетами «Коровка»: пышные, с карамельной начинкой — тесто не нужно ждать полдня
Эти бомбочки-бургеры победят любые пирожки: заворачиваем в кружки начинку и печем
Общество
Эти бомбочки-бургеры победят любые пирожки: заворачиваем в кружки начинку и печем
К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой
Общество
К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой
Без муки, бананы и творог: запеканка круче, чем сан-себастьян — нежная, как чизкейк
Общество
Без муки, бананы и творог: запеканка круче, чем сан-себастьян — нежная, как чизкейк
Готовим картофельную пиццу на сковороде: простое блюдо с шикарным вкусом
Общество
Готовим картофельную пиццу на сковороде: простое блюдо с шикарным вкусом
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

