Беру творог и готовлю греческую калицунью — простые открытые пирожки

Если хочется чего-то уютного к чаю, но не банальной выпечки — делаю калицунью. Это греческие открытые пирожки с нежной творожной начинкой, ароматом лимона и лёгкой ноткой корицы.

В Греции их часто пекут на праздники, но на самом деле это идеальный вариант и для обычного дня — просто, красиво и очень вкусно.

Ингредиенты: мука — 700 г, сахар — 250 г, молоко — 200 мл, оливковое масло — 180 мл, лимон — ½ шт., разрыхлитель — 3 ч. л., сода — щепотка; для начинки: творог — 800 г, яичные желтки — 3 шт., мёд — 70 г, мята — несколько веточек, корица — по вкусу; для смазывания — 1 желток.

Сначала снимаю с лимона цедру и выжимаю немного сока, мяту мелко рублю. В миске смешиваю оливковое масло, молоко, сахар и лимонный сок, затем добавляю муку с разрыхлителем и щепоткой соды, всыпаю цедру и замешиваю мягкое эластичное тесто.

Для начинки творог смешиваю с желтками, мёдом и корицей, добавляю мяту — масса получается нежная и ароматная.

Тесто раскатываю в пласт, вырезаю кружки и в центр каждого выкладываю начинку. Края слегка собираю складками, оставляя середину открытой — так и получается характерная форма калицуньи.

Выкладываю пирожки на противень, смазываю тесто желтком, начинку можно слегка присыпать корицей. Выпекаю при 180°C около 30–40 минут до румяного цвета. Подаю тёплыми — в этот момент они особенно нежные и ароматные.

