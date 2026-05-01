Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»

Памятник женскому партизанскому отряду «Родина» во Франции планируется открыть во второй половине сентября, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости. Он отметил, что подготовка к установке продолжается.

Что касается памятника женскому отряду «Родина», то у нас настроения достаточно оптимистичные. Планируем его открытие на вторую половину сентября, — сообщил дипломат.

По словам посла, реализация проекта была временно приостановлена из-за муниципальных выборов. После переизбрания мэра города Тиль стороны должны согласовать финансирование постамента, тогда как сам памятник уже готов.

Мешков уточнил, что в установке будут участвовать российские и белорусские специалисты. Он напомнил, что отряд «Родина» был сформирован в 1944 году после побега заключенных концлагеря «Эрувиль» и действовал на территории Франции до освобождения страны.

