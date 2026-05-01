01 мая 2026 в 09:21

Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»

Во Франции откроют памятник женскому партизанскому отряду «Родина»

Алексей Мешков Алексей Мешков Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Памятник женскому партизанскому отряду «Родина» во Франции планируется открыть во второй половине сентября, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости. Он отметил, что подготовка к установке продолжается.

Что касается памятника женскому отряду «Родина», то у нас настроения достаточно оптимистичные. Планируем его открытие на вторую половину сентября, — сообщил дипломат.

По словам посла, реализация проекта была временно приостановлена из-за муниципальных выборов. После переизбрания мэра города Тиль стороны должны согласовать финансирование постамента, тогда как сам памятник уже готов.

Мешков уточнил, что в установке будут участвовать российские и белорусские специалисты. Он напомнил, что отряд «Родина» был сформирован в 1944 году после побега заключенных концлагеря «Эрувиль» и действовал на территории Франции до освобождения страны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».

