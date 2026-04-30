Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 07:59

Вместо мучительной возни с тестом — 20 минут и получаем фило, которое не рвется

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие боятся теста фило как огня, думая, что это удел профи. А зря. На самом деле, дома его сделать проще, чем кажется.

Что понадобится

500 г муки, 200 мл теплой воды (40°C), 3 желтка, 1 ст. л. уксуса (9%), 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли.

Как я готовлю

В воде растворяю соль, добавляю желтки, уксус, масло, перемешиваю. Муку просеиваю горкой, делаю лунку, вливаю смесь. Перемешиваю ложкой, затем вымешиваю на столе 10--12 минут. Тесто должно быть гладким, как пластилин, и при нажатии возвращать форму. Проверяю: растягиваю кусочек — если рвется, мешу дальше.

Скатываю в шар, заворачиваю в пленку, оставляю при комнатной температуре на 30--40 минут. Делю на 8 частей, каждый шарик скатываю, держу под пленкой. Стол припыливаю мукой. Раскатываю скалкой, затем растягиваю руками до толщины 1 мм. Подкладываю текст — буквы должны читаться.

Каждый лист перекладываю пергаментом, складываю в стопку. Храню в морозилке до 2 месяцев в пленке.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
тесто
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.