Вместо мучительной возни с тестом — 20 минут и получаем фило, которое не рвется

Многие боятся теста фило как огня, думая, что это удел профи. А зря. На самом деле, дома его сделать проще, чем кажется.

Что понадобится

500 г муки, 200 мл теплой воды (40°C), 3 желтка, 1 ст. л. уксуса (9%), 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли.

Как я готовлю

В воде растворяю соль, добавляю желтки, уксус, масло, перемешиваю. Муку просеиваю горкой, делаю лунку, вливаю смесь. Перемешиваю ложкой, затем вымешиваю на столе 10--12 минут. Тесто должно быть гладким, как пластилин, и при нажатии возвращать форму. Проверяю: растягиваю кусочек — если рвется, мешу дальше.

Скатываю в шар, заворачиваю в пленку, оставляю при комнатной температуре на 30--40 минут. Делю на 8 частей, каждый шарик скатываю, держу под пленкой. Стол припыливаю мукой. Раскатываю скалкой, затем растягиваю руками до толщины 1 мм. Подкладываю текст — буквы должны читаться.

Каждый лист перекладываю пергаментом, складываю в стопку. Храню в морозилке до 2 месяцев в пленке.

