Экономист дал один совет представителям малого бизнеса на грани банкротства

Представители малого бизнеса должны сами спасать свои предприятия от банкротства, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша. По его словам, пока собственники пытаются делегировать эту задачу кому-то или надеются на экономику, проблемы лишь усугубляются. Так он прокомментировал сообщения о том, что российский малый бизнес начал терять прибыль.

Экономическая политика не предназначена для того, чтобы спасать отдельные предприятия от банкротства в принципе. У нее другие задачи, цели, инструменты. Спасать отдельные предприятия от банкротства — это задача, либо их собственников, либо, не знаю, местных властей, в бюджет которых они платят налоги, — подчеркнул Ракша.

Он отметил, что сейчас в малом бизнесе наблюдается низкая производительность труда, а экономика может развиваться исключительно за счет повышения этого показателя. Задача государственной экономической политики состоит в том, чтобы перераспределять ресурсы из непродуктивных секторов в более эффективные, те, что потенциально принесут прибыль, пояснил эксперт.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что расширение круга плательщиков НДС и снижение порогов для упрощенной системы налогообложения могут привести к закрытию проектов с низкой рентабельностью. По его словам, уже с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.