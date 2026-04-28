Пирожки теперь не жарю: пеку лодочки с картошкой — быстрая выпечка из пачки теста

Пирожки теперь не жарю: беру пачку слоеного теста, раскатываю, выкладываю начинку и формирую аккуратные лодочки. Отправляю в духовку — и уже через полчаса на столе румяная, ароматная выпечка без лишней возни и брызг масла.

Получается настоящая вкуснятина: золотистые, слоеные лодочки с хрустящими краями и сочной начинкой внутри. Картофель нежный и кремовый, мясо дает насыщенный вкус, а соленые огурчики добавляют ту самую яркую пикантность — оторваться невозможно.

Продукты

Картофель — 1 кг, мясо любое — 400 г, луковица — 1 большая, огурчики соленые — 3-4 шт., слоеное тесто — 500 г, яйцо — 1 шт., сыр — 50 г.

Приготовление

Картофель отвариваю и делаю привычное пюре. Мясо быстро обжариваю на сильном огне, затем добавляю лук, убавляю огонь и тушу до мягкости, в конце слегка выпариваю сок.

Огурцы режу соломкой или полукольцами. Тесто размораживаю, делю на части и раскатываю прямоугольники. В центр кладу пюре, сверху мясо и огурцы, по бокам делаю надрезы и поочередно заворачиваю края, формируя «лодочку».

Перекладываю на противень, смазываю яйцом, при желании добавляю немного сыра и отправляю в духовку при 180 °C примерно на 25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Печем гору вкусняшек к кофе.