28 апреля 2026 в 09:17

Пирожки теперь не жарю: пеку лодочки с картошкой — быстрая выпечка из пачки теста

Фото: D-NEWS.ru
Пирожки теперь не жарю: беру пачку слоеного теста, раскатываю, выкладываю начинку и формирую аккуратные лодочки. Отправляю в духовку — и уже через полчаса на столе румяная, ароматная выпечка без лишней возни и брызг масла.

Получается настоящая вкуснятина: золотистые, слоеные лодочки с хрустящими краями и сочной начинкой внутри. Картофель нежный и кремовый, мясо дает насыщенный вкус, а соленые огурчики добавляют ту самую яркую пикантность — оторваться невозможно.

Продукты

Картофель — 1 кг, мясо любое — 400 г, луковица — 1 большая, огурчики соленые — 3-4 шт., слоеное тесто — 500 г, яйцо — 1 шт., сыр — 50 г.

Приготовление

Картофель отвариваю и делаю привычное пюре. Мясо быстро обжариваю на сильном огне, затем добавляю лук, убавляю огонь и тушу до мягкости, в конце слегка выпариваю сок.

Огурцы режу соломкой или полукольцами. Тесто размораживаю, делю на части и раскатываю прямоугольники. В центр кладу пюре, сверху мясо и огурцы, по бокам делаю надрезы и поочередно заворачиваю края, формируя «лодочку».

Перекладываю на противень, смазываю яйцом, при желании добавляю немного сыра и отправляю в духовку при 180 °C примерно на 25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Печем гору вкусняшек к кофе.

Проверено редакцией
Читайте также
Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками
Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками
Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова
Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова
Трюк с картофелем и зеленью: готовим окрошку как в ресторане. На выбор — 10 заливок
Трюк с картофелем и зеленью: готовим окрошку как в ресторане. На выбор — 10 заливок
Как тушенка — мягкое, ароматное: любое мясо становится нежным и сочным благодаря этой заправке
Как тушенка — мягкое, ароматное: любое мясо становится нежным и сочным благодаря этой заправке
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

