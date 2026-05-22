Этот маринад с чесноком превращает курицу в блюдо, за которое гости дерутся

Я перепробовал кучу маринадов, но этот заставил меня забыть о магазинных соусах. Чеснок, соль и пара простых движений — вот что делает обычное мясо шедевром.

Ингредиенты

Чеснок — 4 зубчика, соль — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., перец черный — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., лук репчатый — 1 шт.

Как готовлю

Сначала разотри чеснок в ступке с солью до пасты — это основа вкуса. Смешай его с маслом, лимонным соком, перцем и паприкой. Тем временем нарежь мясо кусками и залей маринадом. Птице хватит 10 минут в тепле, а мясу дай хотя бы 3 часа в холодильнике.

Лук, порезанный четвертинками колец, можно добавить прямо перед жаркой — он впитает маринад и станет отдельной закуской. Жарь на мангале или сковороде, пока мясо не станет румяным и сочным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я сделал все строго по рецепту, и результат превзошел ожидания: курица получилась с хрустящей, золотистой шкуркой, а внутри — мягкая, будто масло. Главное открытие — чесночную пасту нужно растирать именно с солью в ступке, иначе такого насыщенного вкуса не добиться. Рекомендую подавать с запеченным картофелем или свежим салатом, а остатки маринада можно смело использовать как соус.