01 мая 2026 в 09:50

Детсадовская мобилизация во Львове попала на видео

Украинца мобилизовали на территории детсада во Львове

Фото: Социальные сети
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали жителя Львова на территории детсада, рассказали очевидцы и опубликовали видео. Четверо мужчин схватили его и затолкали в машину. Все произошло на глазах у детей.

Мужчина пытался сопротивляться, однако сотрудники ТЦК силой запихали его в авто. При этом процессом руководил полицейский.

Ранее в селе Верба Ровенской области местный житель открыл огонь из автомата по работникам территориального центра комплектования и полиции, когда к нему подошли проверить документы. Он ранил двух человек.

В Черновицкой области до этого возле села Струмок мужчина напал на сотрудников ТЦК и ударил двоих ножом в шею. После этого он повредил служебный автомобиль и нанес удар военкому гаечным ключом по предплечью. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, его задержали.

Руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков между тем рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

