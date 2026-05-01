Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе

Пять человек пострадали в ДТП в Приморье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В поселке Тавричанка, расположенном в Надеждинском районе Приморского края, водитель без прав стал виновником ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в региональном управлении МВД России. Граждан с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Mazda Demio при движении со стороны улицы Шахтерской в сторону улицы Парковой при обгоне попутного транспортного средства выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser. <...> В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Demio, — сказано в сообщении.

Ранее в Волгоградской области произошло столкновение одного легкового автомобиля и трех грузовых машин. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование взяла на контроль областная прокуратура.

До этого в Омской области на трассе произошло смертельное ДТП. Жертвами стали два пассажира, один из них скончался уже в больнице. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
