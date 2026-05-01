Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками Шашлык и сосиски могут стать смертельным десертом для собаки

Угощение собак шашлыком или сосисками может привести к тяжелым нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, сообщили ТАСС в Российской кинологической федерации (РКФ). Специалисты отметили, что маринады, специи и избыточный жир крайне опасны для поджелудочной железы питомцев.

Специалисты отмечают, что употребление таких деликатесов провоцирует развитие острого панкреатита, гастрита и даже ожогов пищевода. Россиян призвали ответственно относиться к рациону животных во время отдыха на природе. Лучший способ побаловать питомца — дать ему немного нежирного вареного мяса или свежий огурец.

Множество продуктов, которые мы любим и охотно едим, собакам давать категорически нельзя даже в качестве исключения, — подчеркнул президент федерации Владимир Голубев.

Помимо мяса со специями, смертельную угрозу для собак представляют лук, чеснок и маринованные овощи. Лук вызывает разрушение красных кровяных телец, а симптомы анемии могут проявиться лишь через несколько дней после отравления. Также под строгим запретом находятся виноград, авокадо и любые продукты, содержащие сахар или нитритную соль.

Ранее Голубев сообщили, что дачникам, у которых есть собаки, следует проверить участок на наличие ядовитых растений для питомцев. Опасность для питомцев представляют ландыши, наперстянка, гортензия, осенние крокусы, тис, самшит и сирень.