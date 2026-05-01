01 мая 2026 в 09:35

Стакан ряженки и щепотка соли: пышные оладьи с яблочной начинкой за 10 минут — мягкие как пух и сладкие без сахара

Фото: D-NEWS.ru
Стакан ряженки и щепотка соли: пышные оладьи с яблочной начинкой за 10 минут — мягкие как пух и сладкие без сахара. Это гениально простой рецепт для тех, кто следит за фигурой, но обожает домашнюю выпечку. Никаких весов, никакого сахара и никакой возни — все смешивается ложкой в одной миске.

Получается потрясающе вкусное блюдо: оладьи невероятно пышные, воздушные, буквально тающие во рту, с хрустящими золотистыми краями и сочными кусочками яблока внутри. Ряженка дает легкую кислинку и невероятную мягкость, а яблоко — природную сладость и аромат. Они нежные как облако, и при этом без грамма рафинада. Даже дети не догадаются, что это полезный завтрак.

Для приготовления вам понадобится: стакан ряженки (250 мл), крупное яблоко, яйцо, стакан муки (около 130 г), щепотка соли, 0,5 ч. ложки соды (не гасить — ряженка погасит сама), щепотка корицы по желанию, растительное масло для жарки. Яблоко вымойте, очищать необязательно, нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке. В миске смешайте ряженку, яйцо и соль. Всыпьте муку и соду, перемешайте до однородности. Добавьте яблоко и корицу. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя пышные оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте теплыми с йогуртом, медом или просто так. Вкуснее и полезнее обычных оладий — проверено!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
