Экс-депутат Рады раскрыл, что ждет ТЦК после завершения конфликта Экс-нардеп Килинкаров: после конфликта ТЦК будут мстить по всей Украине

Население Украины после завершения конфликта может начать массово мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, военкомов начнут гонять по всей стране.

Противодействие беспределу со стороны сотрудников ТЦК будет неминуемо разрастаться. Пик этого противодействия, попытки отомстить тем, кто незаконно нарушал права и с унижениями заталкивал людей в «бусики», начнется после завершения конфликта. Бывших сотрудников ТЦК будут гонять по всей стране. В тех городах, где они занимались беспределом, им места не будет, — считает Килинкаров.

Экс-депутат напомнил, что украинцы, которые попали на фронт три года назад, не имеют абсолютно никаких шансов вернуться обратно. Поэтому большинство населения Украины с пониманием относится и к «уклонистам», и к противодействию структурам ТЦК, подчеркнул он.

Большинство населения Украины с пониманием относится и к «уклонистам», и к противодействию структурам ТЦК, — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали командира роты ВСУ Романа Орищенко, в прошлом активного участника Евромайдана. Он координировал действия студентов во время революции 2004 года, а также был одним из создателей «самообороны Майдана». Минобороны РФ не комментировало эти данные.