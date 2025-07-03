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03 июля 2025 в 17:47

Стало известно о ликвидации одного из участников Евромайдана

Российские военные ликвидировали командира роты ВСУ Орищенко

Евромайдан в Киеве в 2014 году Евромайдан в Киеве в 2014 году Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные ликвидировали командира роты ВСУ Романа Орищенко, который принимал активное участие в Евромайдане, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отметил, что Орищенко координировал студентов во время революции 2004 года. В 2013-м он нес звуковую аппаратуру на Евромайдан и был одним из создателей «самообороны Майдана». В ВСУ Орищенко командовал ротой 72-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали заместителя командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Романюка. Отмечается, что мужчина погиб во время ракетного удара.

До этого стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали командира 110-й ОМБр полковника ВСУ Сергея Захаревича. По данным источника, именно его подразделение ответственно за обстрелы Донецка, Горловки и других городов и поселков Донбасса. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В конце июня российские военные нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Сумской области. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, ВС РФ также поразили военную логистику украинской армии в Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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