Российские военные ликвидировали заместителя командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Романюка, сообщило издание «Новости Донбасса». Там отметили, что мужчина погиб во время ракетного удара. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Во время ракетного удара 1 июля погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали командира 110-й ОМБр полковника ВСУ Сергея Захаревича. По данным источника, именно его подразделение ответственно за обстрелы Донецка, Горловки и других городов и поселков Донбасса. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого в Сети появилось видео с ликвидацией наемника ВСУ при вторжении в Брянскую область в октябре 2024 года. По данным СМИ, он был участником «Отряда мошенников». В Минобороны России эти данные не комментировали.

В конце июня стало известно, что российские военные нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Сумской области. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, ВС РФ также поразили военную логистику украинской армии в Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.