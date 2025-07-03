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03 июля 2025 в 19:41

В ГД пояснили, выйдет ли Трамп из переговорного процесса РФ и Украины

Депутат Чепа: Трамп не выходит из переговоров России и Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не выходит из переговоров между Россией и Украиной, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова помощника главы РФ Юрия Ушакова. По словам Чепы, пока стороны просто не готовы к принятию конкретного решения.

Нет, [Трамп не выходит из переговорного процесса], это можно оценивать как неготовность переговорного процесса к принятию определенного решения. Идут промежуточные переговоры, и в них пока не вступит ни Путин, ни Трамп, — отметил Чепа.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа продлился почти час. По словам дипломата беседа национальных лидеров протекала «на одной волне» и оказалась деловой и конкретной. Как он отметил, следующий раунд стамбульских переговоров должен тоже быть двусторонним и проходить между Москвой и Киевом. По словам Ушакова, присоединения Вашингтона к этому процессу не ожидается.

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