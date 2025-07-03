В ЦБ отметили несправедливость в изменении цен на алкоголь и сигареты В ЦБ считают, что цены на сигареты и алкоголь должны расти быстрее инфляции

Цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России. По его мнению, эти товары должны становиться менее доступными для россиян, передает РИА Новости.

Есть такие регулируемые компоненты, как сигареты, алкоголь, — это ужасные графики, в моем понимании. Они почему ужасные? Они показывают это изменение цен. То есть алкоголь и сигареты становятся более доступными. С каждым годом все более и более доступны, — сказал Тремасов.

Ранее сообщалось, что с начала года в России цены на водку выросли на 11%, а на вино — на 4%. Отмечается, что в целом спиртные напитки стали стоить на 5% дороже.

Согласно результатам исследования, в конце марта за литр водки в розницу приходилось платить 831,38 рубля. Следующим в списке идет пиво — подорожание на 7%, до 184,83 рубля за литр. Замыкает топ-3 коньяк — подорожание на 5,7%, до 1571,25 рубля за литр.

С 1 января 2025 года в России акциз на этиловый спирт увеличился на 15% — с 643 до 740 рублей. Кроме того, в новом году выросли минимальные цены (нижний порог стоимости легального спиртного, произведенного из качественного сырья и со всеми уплаченными налогами) на крепкий алкоголь.