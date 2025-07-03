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03 июля 2025 в 20:11

Открылась первая клиника по лечению «смартфонной деменции»

Sora News: в Японии запустилась клиника для лечения «смартфонной деменции»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Японии впервые открыли специализированную клинику для пациентов с так называемой «смартфонной деменцией», передает Sora News. Речь идет о состоянии, при котором избыточное время, проведенное в интернете и соцсетях, оборачивается ухудшением памяти и внимания. Медучреждение предлагает не только диагностику, но и лечение.

Лечение зависит от того, как пациент использует смартфон в настоящее время, и от его психического состояния, которое определяется в ходе беседы и, при необходимости, тестов на деменцию. Лечение может варьироваться от простых изменений в образе жизни до медикаментозной терапии. Хотя клиника находится в Токио, консультации можно получить онлайн из любой точки Японии, — сказано в материале.

Ранее академик РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что чрезмерное увлечение нейросетями и упрощение интеллектуальных задач может снизить когнитивную активность и ухудшить память. По его словам, также использование искусственного интеллекта может ослабить защиту от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Япония
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клиники
деменция
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