Открылась первая клиника по лечению «смартфонной деменции»

В Японии впервые открыли специализированную клинику для пациентов с так называемой «смартфонной деменцией», передает Sora News. Речь идет о состоянии, при котором избыточное время, проведенное в интернете и соцсетях, оборачивается ухудшением памяти и внимания. Медучреждение предлагает не только диагностику, но и лечение.

Лечение зависит от того, как пациент использует смартфон в настоящее время, и от его психического состояния, которое определяется в ходе беседы и, при необходимости, тестов на деменцию. Лечение может варьироваться от простых изменений в образе жизни до медикаментозной терапии. Хотя клиника находится в Токио, консультации можно получить онлайн из любой точки Японии, — сказано в материале.

Ранее академик РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что чрезмерное увлечение нейросетями и упрощение интеллектуальных задач может снизить когнитивную активность и ухудшить память. По его словам, также использование искусственного интеллекта может ослабить защиту от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.