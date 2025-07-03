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03 июля 2025 в 11:24

Академик раскрыл опасность нейросетей для мозга

Академик Иллариошкин заявил, что нейросети ослабляют защиту от Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное увлечение нейросетями и упрощение интеллектуальных задач может снизить когнитивную активность и ухудшить память, рассказал KP.RU директор Института мозга Научного центра неврологии академик РАН Сергей Иллариошкин. По его словам, также использование искусственного интеллекта может ослабить защиту от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Иллариошкин отметил, что использование чат-ботов для выполнения учебных заданий может привести к снижению нейропластичности мозга и, как следствие, к повышению риска развития дегенеративных заболеваний в будущем. Он также выразил сомнение в том, что освободившееся время люди будут использовать для высокоинтеллектуального труда, а скорее — для времяпровождения в соцсетях.

Хорошо известно, что интенсивная мыслительная нагрузка дает защитный эффект. Она снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — таких, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, — объяснил эксперт.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками соцопросов, записывают голоса граждан, чтобы с помощью нейросетей подделать их речь и обмануть знакомых жертвы. При этом, по его словам, банки не проводят операции по сравнению голоса.

нейросети
искусственный интеллект
мозг
здоровье
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