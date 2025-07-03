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03 июля 2025 в 20:37

Германия хочет предложить США сделку в пользу Украины

Bild: ФРГ хочет профинансировать для Киева поставку Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца ищет способы поставок оружия и боеприпасов Киеву и планирует заключить секретное соглашение с Вашингтоном по вооружениям для Украины, сообщает газета Bild. Источники сообщают, что решение США приостановить поставку ряда боеприпасов вызвало беспокойство в Берлине.

Наиболее серьезной проблемой власти ФРГ считают нехватку ракет для систем ПВО Patriot в Вооруженных силах Украины. Источники издания сообщили, что Германия в настоящее время ожидает согласия Пентагона на передачу Киеву двух систем Patriot, финансирование которых возьмет на себя немецкая сторона.

Ранее военный эксперт заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина сможет произвести более 1,5 тысячи беспилотников за счет финансирования от Германии. Так он прокомментировал публикацию Der Spiegel о том, что Берлин выделит сотни миллионов евро на производство украинских ударных БПЛА модели Ан-196 («Лютый»). По его словам, эти аппараты нового поколения будут универсальными, совмещая разведывательные и ударные функции.

Германия
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Украина
ЗРК Patriot
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