Составлен список западных звезд, которые поддерживают СВО

Фото: Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые знаменитости после начала спецоперации на Украине прокомментировали свое отношение к действиям российской власти. Кто из них поддержал СВО?

Кто из зарубежных знаменитостей поддержал СВО

Американский кинорежиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун в марте 2022 года поддержал проведение спецоперации. В своих социальных сетях он опубликовал пост, в котором написал, что российские власти были вынуждены объявить СВО, поскольку Киев на протяжении восьми лет игнорировал выполнение Минских соглашений. Спустя полгода после начала спецоперации Стоун назвал США виновниками ситуации на Украине.

Британский музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил телеканалу CNN, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине. Также в феврале 2023 года артист выступил на заседании Совета безопасности ООН. В своем докладе он заявил, что не считает неспровоцированной спецоперацию.

Основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен в октябре 2022 года признался в любви к русским и подверг критике немецкое правительство, которое поддерживает санкции против России, поставляет танки на Украину и навязывает русофобию в Европе.

«Мы против своей воли вляпались в это. Ненавидеть Россию — себе дороже», — заявил Болен.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица после начала СВО в марте 2022 года поддержал действия российской власти и заявил, что спецоперация поможет остановить развязанный Западом конфликт.

«Россия в феврале этого года практически хотела прекратить трагедию, которую Киев продолжает», — заявил он «Известиям».

По словам режиссера, американцы готовы устроить «ограниченную ядерную войну», чтобы стереть с лица земли русских и сербов.

Кто из зарубежных знаменитостей остался в России после начала СВО

Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что Запад и НАТО вынудили Россию начать спецоперацию. В мае 2023 года стало известно, что он работает над документальным фильмом об СВО, для съемок которого побывал на линии фронта.

Актер сообщил, что считает Москву своим домом и намерен «жить и умереть в России», также он заверил, что никогда не откажется от паспорта гражданина РФ.

Греческий дирижер Теодор Курентзис впервые приехал в Россию в 1994 году. Позднее он занял пост главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, где основал оркестр и хор musicAeterna, с которым гастролировал по всему миру. В 2022 году маэстро создал международный оркестр Utopia. После начала СВО Курентзис попросил личной аудиенции с Андреем Костиным, главой ВТБ (банк является генеральным спонсором артиста), и заверил того, что останется в России.

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело переехал в РФ в 2002 году, а в 2011-м получил местный паспорт. После начала спецоперации на Украине он заявил, что не собирается уезжать за границу и возвращаться на родину.

«Конечно, возникали проблемы в самом начале спецоперации, много звонков было с вопросом, буду ли я возвращаться в Италию. Ответ был: „Однозначно нет, я останусь в России“. У меня даже сомнений не было: семья здесь, работа здесь, все, что я хотел от жизни, я получил прежде всего в России», — сообщил он RT.

Американский боец Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, после начала СВО назвал действия российской власти необходимыми для защиты жителей Донбасса. В марте 2023 года он доставил гуманитарную помощь в регион и открыл школу грепплинга в городе Макеевке.

«Я был там, в Донбассе, 12 раз. У меня были там 3 друга, они погибли. И мне стыдно за Америку» — заявил он.

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