Популярный боец ММА отказался от гражданства США Боец ММА Монсон заявил, что находится в процессе отказа от американского гражданства

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Джефф Монсон

Американский боец смешанного стиля (ММА) с российским паспортом Джефф Монсон, являющийся также депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» заявил о решении отказаться от гражданства США, пишет издание Sports.ru. Соответствующая процедура уже началась, указал 51-летний спортсмен.

Я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт, — пояснил ветеран единоборств.

На вопрос журналиста издания, поддерживает ли Монсон связь с США, он ответил положительно, пояснив, что там остаются его трое детей, друзья и коллеги по единоборствам.

Спортсмен получил российский паспорт в 2018 году.

В сентябре прошлого года Монсон набил татуировку на шее с литерой Z. Он пояснил, что сделал это в знак солидарности и поддержки людей из Донбасса. Он добавил, что люди не знают о происходящем на территориях Луганска и Донецка. Они знают только про нападки России, а в реальности же люди там страдают уже восемь лет, и эту историю начала Украина, пояснил Монсон.

Позднее боец рассказал, что не все с пониманием отнеслись к этому. Монсон добавил, что знания — это ключ ко всему, а многие американцы не знают правды о России и Украине.