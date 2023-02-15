Депутат и боец ММА Монсон рассказал о реакции на тату с буквой Z Боец и подмосковный депутат Монсон: не все с пониманием отнеслись к тату с буквой Z

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Джефф Монсон

Американский боец ММА Джефф Монсон, ныне являющийся депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия», рассказал «Матч ТВ» о реакции окружающих на сделанную им татуировку с буквой Z, признавшись, что не все с пониманием отнеслись к этому. 52-летний спортсмен добавил, что знания — это ключ ко всему, а многие американцы не знают правды о России и Украине.

Как отнеслись люди? Не очень по доброму. С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием, — рассказал Монсон.

Он указал: обладая информацией, можно сделать что угодно, но важно и «уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям».

В активе американца 60 побед по правилам смешанных единоборств и 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Татуировку с буквой Z — одним из символов специальной военной операции — Монсон набил на шее. Об этом стало известно в сентябре прошлого года. Он пояснил, что сделал это в знак солидарности и поддержки людей из Донбасса.

В октябре 2022 года Монсон высказался о частичной мобилизации. Он заявил, что надеется, что его не призовут, но Россия — это его дом и дом его семьи, так что если повестка все же придет, от отправится в военкомат.