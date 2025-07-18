В России напомнили Трампу, что ВСУ могут «наступать» только на грабли

В России напомнили Трампу, что ВСУ могут «наступать» только на грабли Депутат Колесник: у ВСУ нет мотивации для наступления

Мотивация Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточна для успешного наступления, заявил в интервью Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам депутата, многочисленные попытки наступления украинских солдат заканчиваются поражениями и большими потерями.

Они (ВСУ — ред. NEWS.ru) уже много раз наступали, но пока только на грабли, то есть все эти наступления заканчивались поражением и огромными потерями, — отметил парламентарий.

Также Колесник добавил, что атаки украинских сил на крупные города Москвы и Санкт-Петербурга с использованием беспилотников не принесли успеха. Российские войска успешно отражают такие атаки. Депутат подчеркнул, что на данный момент боевой дух украинских военнослужащих снижен, несмотря на поддержку Запада и поступление нового вооружения. Он обратил внимание, что ВСУ все чаще сдаются в плен, что свидетельствует о снижении мотивации по сравнению с периодом контрнаступления.

Ранее Минобороны сообщало, что только за прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области.