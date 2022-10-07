Американский боец рассказал о своем отношении к мобилизации Боец ММА Монсон: надеюсь, что меня не призовут в армию

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Джефф Монсон

Американский боец ММА Джефф Монсон надеется, что его не призовут на фронт, сообщает Metaratings. В разговоре с журналистами интернет-портала он признался в любви к России, а также сообщил, что желает скорейшей победы для РФ в конфликте на Украине. Монсон назвал Россию своим домом, а также заверил, что если он все же получит повестку, то отправится в ряды Вооруженных сил РФ.

Я надеюсь, что меня не призовут. Думаю, каждый надеется на то, что его не призовут. Хочу, чтобы Россия победила в этом противостоянии как можно быстрее. Я люблю эту страну, она многое сделала для меня. Это мой дом, дом моих детей, моей жены. Если все мы будем жить здесь и скажем: «Нет», то кто будет защищать страну. Но если меня призовут, я пойду, — заявил Монсон.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что готов к получению повестки в рамках частичной мобилизации. Он не намерен уклоняться от возможного от призыва в армию. Спортсмен добавил, что является уроженцем Крыма. Он расстроен из-за происходящего, но все же продолжает поддерживать свою страну и верить в лучшее.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Двумя днями ранее повестку получил чемпион AMC Fight Nights, боец Владимир Минеев.