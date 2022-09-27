Американский боец ММА набил татуировку с буквой Z Американский боец ММА Джефф Монсон набил татуировку с буквой Z на шее

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Джефф Монсон

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон набил татуировку на шее с литерой Z. В беседе со «Спорт-Экспрессом» спортсмен пояснил, что сделал это в знак солидарности и поддержки людей из Донбасса.

Я был в Донбассе много раз, может быть, 10-12 раз с 2016 года. У меня там много друзей, и многих из них убила украинская армия. Это в знак солидарности и поддержки людей Донбасса, — объяснил Монсон.

51-летний спортсмен добавил, что люди не знают, что происходит на территориях Луганска и Донецка. Они знают только про нападки России, а в реальности же люди там страдают уже восемь лет, и эту историю начала Украина, считает Монсон. В 2018 году спортсмен получил российское гражданство.

В активе американца 60 побед по правилам смешанных единоборств и 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

6 августа российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик победил Монсона в поединке ММА в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ». Судьи отдали победу Дацику единогласно по результатам трёх раундов.