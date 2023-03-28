Американский боец открыл бесплатную школу борьбы в Донбассе Боец ММА Джефф Монсон открыл бесплатную школу борьбы в Макеевке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Джефф Монсон

Американский боец ММА Джефф Монсон, который принял гражданство России, открыл бесплатную школу борьбы в Макеевке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также он доставил гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Спортсмен встретился в солдатами и расспросил их о ходе боевых действий.

Я открыл школу грэпплинга в городе Макеевке для всех желающих. Туда можно приходить и заниматься бесплатно, — рассказал Монсон.

Спортсмен поинтересовался, почему Вооруженные силы России не могут разбомбить позиции противника авиацией. Бойцы ответили, что в таком случае могло бы погибнуть много мирных жителей. Монсон сказал, что поразился самоотверженности российских солдат, а также что подарил им свою книгу «Путь бойца. Автобиография без купюр. О себе, победах и поражениях».

Ранее Монсон заявил о решении отказаться от гражданства США. Соответствующая процедура уже началась, указал 51-летний спортсмен. На вопрос журналиста издания о том, поддерживает ли Монсон связь с США, он ответил положительно. Боец MMA пояснил, что там остаются его трое детей, друзья и коллеги по единоборствам.