Составлен список артистов, которые уехали на Украину после начала СВО Составлен список артистов, которые уехали на Украину после начала СВО

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Екатерина Кузнецова

Некоторые артисты после начала СВО приняли решение покинуть Россию и отправиться на Украину. О ком идет речь и зачем они это сделали?

Кто из артистов уехал на Украину после начала СВО

Уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица, снимавшийся в проектах о Великой Отечественной войне «1941» и «По законам военного времени», с началом спецоперации записался в тероборону и сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Оперная певица Мария Максакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) переехала на Украину в 2016 году. Однако она регулярно приезжала в Россию, а в 2021 году появилась в программе Андрея Малахова, в ходе которой рассказала о плохих отношениях с родственниками и матерью — актрисой Людмилой Максаковой. После начала спецоперации исполнительница сообщила, что вновь уехала на Украину.

Актриса Екатерина Кузнецова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Вампиры средней полосы», после начала спецоперации вышла из проекта на этапе съемок второго сезона и уехала в Киев. Артистка осудила действия российской власти и заявила в социальных сетях, что хочет быть полезной родной стране. Вернувшись в Киев, Кузнецова занялась организацией помощи Вооруженным силам Украины. Новых фильмов с ее участием не выходило. Актриса на протяжении 11 лет снималась в российском кинематографе. Она играла в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Кухня», «Родком» и многих других.

Певец Макс Барских после начала СВО запретил использовать свою музыку в России, а также отменил концерты в стране. Он вернулся на родину и вступил в ряды ВСУ. Сейчас артист вернулся к творческой деятельности и под новым псевдонимом Mick Sunday намерен покорять Америку.

Кто из артистов уехал на Украину в 2014 году

Родившийся в Киеве актер Алексей Горбунов с 2001 года играл в антрепризных постановках российского режиссера Олега Меньшикова. Позднее он снялся в сериалах «Каменская» и «День рождения Буржуя», а после знакомства с кинорежиссером Никитой Михалковым получил роль в картине «12». На его счету десятки ролей в российском кино. Горбунов отказался от проектов в России в 2014 году. Он вернулся на Украину. С того момента актер снялся в паре украинских сериалов и в трех французских кинолентах.

Актер Анатолий Пашинин в нулевых был востребованным актером российского кино и активно участвовал в таких телевизионных проектах, как «Танцы со звездами» и «Форд Боярд». Известность ему принесли роли в фильмах «Грозовые ворота», «Адмиралъ», «Побег», «Мы из будущего». Карьера артиста закончилась, когда он в 2014 году уехал на Украину и вступил в националистический батальон. В интервью Пашинин начал говорить, что российскими работами не гордится и снимался «только ради денег».

Актер Алексей Зубков, родившийся в Киеве, получил известность после того, как режиссер Алексей Козлов в 2006 году пригласил его сниматься в фильме «Прииск». Позднее артист снимался в десятках российских телесериалах. Зубков вернулся на родину и заявил, что всегда считал себя украинцем, а в Москве с 2001 года работал исключительно из меркантильных соображений.

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