Составлен список украинских звезд, которые выступают в российских шоу Осташко раскритиковал НТВ за приглашение Ани Лорак на шоу «Ты супер!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ани Лорак

Телеведущий Руслан Осташко раскритиковал появление украинской певицы Ани Лорак на НТВ. Что ему не понравилось и кто еще из артистов с Украины участвует в российских шоу?

«Пока Ирина Дубцова выступает в военных госпиталях, НТВ меняет ее на спонсора ВСУ Ани Лорак. Дубцова была в жюри шоу последние два сезона, после чего отправилась в Донбасс с концертами. Видимо, продюсерам шоу „Ты супер!“ абсолютно плевать, кого ставить в эфиры», — написал он в авторском Telegram-канале.

Кто из украинских артистов учувствует в российских шоу

Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты стали отменять, она обозначила свою позицию. Певица подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой. При этом Лорак опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — писала исполнительница в соцсетях.

Недавно Лорак вернулась на российское телевидение после перерыва — она стала наставницей в шоу «Ты супер!» Это возмутило Руслана Осташко, который предположил, что в «штате канала НТВ могут скрываться поддерживающие ВСУ сотрудники».

В конце августа глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал отменить выступление Лорак в Москве. Он сообщил, что украинская исполнительница в социальных сетях объявила сбор средств, которые могут пойти на поддержку украинской армии.

«Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку Вооруженных сил Украины, приобретение оружия и т. п., которое затем используется против наших военных, выполняющих свой долг в рамках проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорилось в обращении.

Украинский музыкант и солист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко после начала спецоперации тоже остался в РФ и продолжил участие в российских проектах. Он стал полуфиналистом второго сезона шоу «Маска». Туриченко выступал в костюме Носорога.

«Я очень рад, что у меня появился такой шанс и я стою сейчас на этой сцене. Я думал, что вылечу раньше, честно говоря. Но тот шанс, который мне дали тут, проявить себя, и вы это почувствовали — мне это очень дорого, правда», — говорил артист.

В проекте «Маска» также приняла участие украинская певица Анна Asti. Она появилась в спецвыпуске шоу, где в костюме Весны исполнила песню Валерии «Была любовь».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Asti

Кто из украинских артистов уехал из России

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда, поскольку ей очень нравятся люди — они вежливые и спокойные. При этом Лобода жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ. Исполнительница признавалась, что вынуждена тратить накопленные во время работы в России сбережения.

Вера Брежнева тоже оставила российскую эстраду и уехала из страны после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее концерты в Испании и Португалии были отменены.

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