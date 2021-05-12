Звёзды «Маски» Эйвазов и Туриченко устроят совместное супершоу

https://static.news.ru/photo/989eafcc-b3ab-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Юсиф Эйвазов, Кирилл Туриченко Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official

Оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщили в Instagram, что готовятся устроить совместное супершоу. Артисты очень полюбились зрителям шоу «Маска», выступая в костюмах Ламы и Носорога.

По словам Эйвазова, многие поклонники просили его поработать вместе с Туриченко. Исполнители не только были звёздами шоу, но и подружились во время съёмок, даже не зная имён друг друга.

После долгих обсуждений и переговоров мы решили продолжить эту историю музыки, которая звучала на шоу «Маска», и уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога, — рассказал оперный певец.

Он уточнил, что работа над дуэтами уже началась, скоро планируется объявить дату концерта и озвучить интересные подробности предстоящего выступления.

Это замечательная новость, и я очень рад, что многие этого так ждут, — в свою очередь отметил Туриченко.

Новость обрадовала фанатов. Они уверены, что шоу будет потрясающим.

Ранее Кирилл Туриченко сделал неожиданное признание в адрес Юсифа Эйвазова. Артист оказался настолько растроган и потрясён тем, как певец в образе Ламы поддерживал его и даже отчитал жюри, что поделился эмоциями в Instagram.