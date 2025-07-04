В СФ не увидели связи между разговором с Трампом и ударами по Киеву

В СФ не увидели связи между разговором с Трампом и ударами по Киеву Сенатор Климов: разговор Путина и Трампа не связан с ударами по Киеву

Вооруженные силы России действуют по плану и выполняют задачи специальной военной операции, несмотря ни на какие звонки, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Андрей Климов. Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и удары по Киеву.

Наши вооруженные силы действуют в соответствии с собственными планами, с учетом тех задач, которые были поставлены президентом при начале специальной военной операции, и эти задачи решаются исходя из реальной обстановки, в том числе на территории бывшего СССР. И кто-то при этом звонит или не звонит. Это, может быть, и имеет когда-то какое-то значение. Но в любом случае эти задачи связаны не со звонками, они не имеют PR-эффектов, они имеют эффекты те же самые, о которых я сказал, — объяснил Климов.

По его словам, все делается для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Россия не хочет «никого ни удивлять, ни поражать, ни создавать сенсации», подчеркнул сенатор.

Мы занимаемся обеспечением безопасности нашего Отечества, на которое напала целая стая стран, находящихся на антироссийской позиции, напала не вчера, напала сознательно, и мы имеем право на такого рода деятельность в соответствии с 51-й статьей устава Организации Объединенных Наций. Чем меньше мы будем думать обо всем остальном, тем быстрее достигнем нужного результата в интересах нашего государства и общества, — заключил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и его американский коллега ведут телефонные переговоры. Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что разговор продлился почти час. По словам дипломата, беседа национальных лидеров протекала «на одной волне» и оказалась деловой и конкретной.