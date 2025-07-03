Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп прямо сейчас ведут телефонные переговоры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС. Он пообещал позже раскрыть детали диалога.

Пока разговор идет, — подчеркнул пресс-секретарь.

Журналисты также поинтересовались, состоится ли брифинг по итогам переговоров Путина и Трампа. Представитель Кремля подчеркнул, что позже СМИ получат ответы на все возникшие вопросы о телефонном звонке лидеров.

Ранее президент России при помощи шутки сообщил о предстоящем разговоре с Трампом. Он с легкой иронией отметил, что не может заставлять ждать телефонного разговора американского коллегу. Поэтому Путину пришлось раньше закончить свое участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что он не будет анонсировать разговоры президентов РФ и США, информация будет доступна по факту совершения беседы. Так Песков ответил на вопрос журналистов, поздравит ли глава государства американского коллегу с Днем независимости США.