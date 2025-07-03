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03 июля 2025 в 16:27

Путин назвал президента, с которым пообщается вечером

Путин сообщил, что созвонится с Трампом вечером 3 июля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» лидер уточнил, что созвонится с главой Белого дома вечером в четверг, 3 июля.

Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок, — уточнил президент, осматривая выставку российских брендов.

Глава государства пояснил, что из-за предстоящего разговора он вынужден завершить участие в форуме. Путин спросил участников мероприятия, что передать президенту США.

Форум проходит в Национальном центре «Россия» с 2 по 3 июля. В рамках мероприятия состоится конкурс «Знай наших», направленный на поддержку и продвижение перспективных отечественных брендов.

Ранее президент назвал важнейшее условие для существования России. Путин заявил, что для этого необходимо сохранять традиции и идентичность при непростой мировой обстановке. Глава государства дал такой комментарий по теме запуска нового этапа технологического развития страны, который, по словам президента, станет «новым временем» для всей России.

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