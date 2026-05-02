02 мая 2026 в 07:23

На Западе узнали, что Зеленский решил сменить стратегию

Politico: Зеленский сменил стратегию после попыток добиться поддержки Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский оставил попытки склонить американского лидера Дональда Трампа на сторону Киева в противостоянии с Россией и принялся вырабатывать новую стратегию, пишет Politico. В материале отмечается, что Зеленский на протяжении последнего года упорно добивался от главы Белого дома поддержки.

Авторы публикации также указывают, что большое количество украинцев разочаровалось в Соединенных Штатах, а сам Зеленский стал проявлять большую сдержанность в отношениях с американской стороной. На Украине в целом значительно упала вера в будущую помощь со стороны США, резюмирует издание.

Ранее Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины, заявила, что в украинском политическом пространстве все чаще поднимается вопрос о возможности импичмента Зеленского. По ее словам, нынешнее положение дел в стране — это единственное, что удерживает политика у власти и приносит выгоду его ближайшему окружению.

До этого ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что президент Украины позволяет себе резкие высказывания в адрес других стран и их лидеров, потому что чувствует свою востребованность и ему нечего терять. Пока Европа готова содержать Зеленского, а Соединенные Штаты не реагируют на его выходки, он будет продолжать в том же духе, считает эксперт.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

