На Западе узнали, что Зеленский решил сменить стратегию

Президент Украины Владимир Зеленский оставил попытки склонить американского лидера Дональда Трампа на сторону Киева в противостоянии с Россией и принялся вырабатывать новую стратегию, пишет Politico. В материале отмечается, что Зеленский на протяжении последнего года упорно добивался от главы Белого дома поддержки.

Авторы публикации также указывают, что большое количество украинцев разочаровалось в Соединенных Штатах, а сам Зеленский стал проявлять большую сдержанность в отношениях с американской стороной. На Украине в целом значительно упала вера в будущую помощь со стороны США, резюмирует издание.

Ранее Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины, заявила, что в украинском политическом пространстве все чаще поднимается вопрос о возможности импичмента Зеленского. По ее словам, нынешнее положение дел в стране — это единственное, что удерживает политика у власти и приносит выгоду его ближайшему окружению.

До этого ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что президент Украины позволяет себе резкие высказывания в адрес других стран и их лидеров, потому что чувствует свою востребованность и ему нечего терять. Пока Европа готова содержать Зеленского, а Соединенные Штаты не реагируют на его выходки, он будет продолжать в том же духе, считает эксперт.