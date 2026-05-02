02 мая 2026 в 07:30

Пленный из ВСУ признался в попытке убить российского военного

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинский военнопленный Даниил Жарков признался, что пытался убить раненого солдата Вооруженных сил России, сообщает ТАСС. По словам украинца, такой приказ ему отдали в декабре 2025 года.

Инцидент случился во время отступления его подразделения в ДНР. Его группа получила тогда приказ временно спрятаться в одном из домов. Однако вскоре туда пришел российский военнослужащий, которого ранили и взяли в плен. Жарков признался, что командование приказало ликвидировать военного ВС РФ после допроса.

Никто этого не хотел, но командование постоянно давило. <…> С самого начала выхода на позицию было приказано вообще никого к себе не подпускать — ни гражданских, ни военнослужащих. <…> Я на нервах взял нож и ударил его в сторону шеи. Я думал, что убил, если честно. Спустился в погреб на нервах, сам был в шоке, — говорил он.

После этого к нему подошел сослуживец и признался, что российский военный выжил. Жарков рассказал, что был удивлен, так как доложил командованию совсем другое.

До второго числа он с нами пожил, мы его кормили, поили и, когда уходили, оставили его в живых, — добавил пленный.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Украина не заинтересована в возвращении своих пленных. По его словам, забвение военнослужащих помогает Киеву скрывать от населения реальную обстановку в зоне боевых действий, а также избегать обязательных выплат.

Россия
ДНР
ВСУ
Украина
