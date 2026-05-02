Названы популярные среди россиян направления для отдыха в майские праздники В майские праздники россияне чаще едут в Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье

В майские праздники россияне чаще всего едут в Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство маркетинговых исследований. Также среди городов РФ нередко выбирают Казань и Сочи.

Основные направления для путешествий по России: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, — говорится в сообщении.

При этом из зарубежных туристических направлений люди предпочитают Белоруссию, Абхазию и Турцию. Также отмечается, что в этом году четверть россиян запланировали больше активностей в майские праздники, чем раньше. Среди таких планов — встречи с друзьями, поездки на дачу и походы.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал соблюдать правила пищевой гигиены, личной безопасности и защиты от клещей во время майских праздников. Специалисты посоветовали отказаться от скоропортящихся продуктов на природе, перевозить еду в сумках-холодильниках, разделять сырые и готовые блюда, а также тщательно прожаривать шашлык.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что россиян в этом году ожидают длинные выходные две недели подряд в мае. Сначала праздничные выходные продлятся с 1 по 3 мая, затем — с 9 по 11 мая.