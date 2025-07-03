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03 июля 2025 в 16:41

Концерт «Звезды хайпа» прошел в Сочи

Фото: Пресс-служба «Русской медиагруппы»

В Сочи 2 июля организовали концерт «Звезды хайпа». На сцене выступили популярные российские артисты. Мероприятие открыло VI Семейный образовательный форум композитора Леонида Агутина.

Концерт провели на главной сцене события в Красной поляне. Ведущими шоу стали Валя Карнавал и Женя Лизогуб. Для зрителей выступили Артур Пирожков, Milana Star, Мария Янковская, GAVRILINA, Ольга Серябкина, Роман Исаев, Фогель и другие.

В рамках десятидневного форума Леонида Агутина, помимо концертов, проведут креативные мастер-классы для взрослых и детей. Участники будут учиться у артистов, композиторов и сценаристов.

В парке 300-летия в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля пройдет VK Fest. Он объединит поп-звезд, инди-музыкантов и начинающих артистов. Помимо музыкального лайнапа, гостей ждет общение с популярными инфлюенсерами, а также паблик-токи в «VK Лектории».

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