Арестованную замглавы Росгидромета не лишили должности

Арестованная по статье о мошенничестве замглавы Росгидромета Наталия Радькова остается в должности, следует из опубликованной на сайте ведомства информации. Ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С ноября 2017 года — заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — говорится на сайте Росгидромета.

Радькова имеет чин действительного государственного советника 2-го класса. Ранее работала в Минпромэнерго России и Росгранице. В Росгидромете Радькова трудоустроена с 2012 года.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову. В пресс-службе Басманного суда оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что Радькова не признает вину по делу о мошенничестве. По его словам, сумма ущерба от ее действий оценивается в 7 млн рублей.

До этого петербуржца Марка Амурова заключили под стражу до 31 августа 2025 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. По данным следствия, он вместе с соучастниками вынудил трех человек вложить сбережения на общую сумму 22,5 млн рублей в несуществующий бизнес.