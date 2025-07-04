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04 июля 2025 в 08:45

Раскрыто отношение замглавы Росгидромета к уголовному делу против нее

Арестованная замглавы Росгидромета не признала вину в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. По его словам, которые приводит ТАСС, сумма ущерба от ее действий оценивается в 7 млн рублей.

Вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) она не признает, — подчеркнул защитник.

3 июля Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Наталию Радькову. С 2008 по 2012 год она занимала различные должности в Росгранице, а затем перешла на работу в Росгидромет. С 2017 года она была заместителем руководителя этой структуры.

Ранее бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили арест. Под стражей он проведет еще минимум три месяца. Аналогичное решение суд принял в отношении его экс-заместителя Алексея Дедова.

Мужчин обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Позже выяснилось, что в отношении экс-чиновника возбуждено еще одно уголовное дело — о растрате бюджетных средств.

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