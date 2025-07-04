«Его атакуют со всех сторон»: сенатор о разочаровании Трампа по Украине Сенатор Климов считает, что Трамп находится в непростом положении

Американский президент Дональд Трамп сейчас находится в непростом положении, так как его все атакуют, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор Андрей Климов. Он обратил внимание на высказывание хозяина Белого дома, что он разочарован ситуацией вокруг Украины, так как ему не удалось «помирить» обе стороны за короткое время. В связи с этим сенатор порекомендовал президенту тоже приложить реальные усилия для разрешения ситуации, а не просто высказываться.

Трамп сказал, что разочарован. Я бы тут посоветовал ему и его помощникам тоже приложить усилия, чтобы не на словах, а на деле убедить бывших марионеток Байдена. <…> Вообще, у Трампа положение непростое, потому что его атакуют со всех сторон, и, естественно, ему надо показывать разным сегментам его электората и разным сегментам американского политикума, что он занимает здесь сбалансированную позицию, — объяснил сенатор.

Он напомнил, что Украина находится от США на огромном расстоянии, а с Россией совсем рядом. В связи с этим российская сторона решает там сейчас задачи, которые связаны с обеспечением ее безопасности, отметил Климов.

СВО начата и продолжается для того, чтобы закончить этот конфликт. Ее целью как раз это и является — установление мира, спокойствия, безопасности и порядка на сопредельной нам территории. Путем демилитаризации, денацификации, возвращения Украине нейтрального статуса, по которому она и получила независимость, — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом продолжает оказывать военную помощь украинским властям. Однако масштабы поставок зависят от ситуации с необходимым вооружением в самих Соединенных Штатах, уточнил он.