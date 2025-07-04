Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 03:25

Трамп обнадежил Украину словами о военной поддержке

Трамп подтвердил, что США продолжают оказывать военную помощь Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белый дом продолжает оказывать военную помощь киевским властям, заявил в рамках брифинга на военной базе Эндрюс под Вашингтоном президент США Дональд Трамп. Однако масштабы поставок зависят от ситуации с необходимым вооружением в самих Соединенных Штатах, уточнил он.

Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им. <...> Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит [вооружений], — сообщил республиканец.

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что сокращение или остановка поставок оружия Киеву приближает завершение спецоперации. Представитель Кремля также допустил, что причиной такого решения Соединенных Штатов могут быть пустые склады или нехватка этих вооружений.

Дональд Трамп
Украина
поставки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.