Белый дом продолжает оказывать военную помощь киевским властям, заявил в рамках брифинга на военной базе Эндрюс под Вашингтоном президент США Дональд Трамп. Однако масштабы поставок зависят от ситуации с необходимым вооружением в самих Соединенных Штатах, уточнил он.

Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им. <...> Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит [вооружений], — сообщил республиканец.

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что сокращение или остановка поставок оружия Киеву приближает завершение спецоперации. Представитель Кремля также допустил, что причиной такого решения Соединенных Штатов могут быть пустые склады или нехватка этих вооружений.