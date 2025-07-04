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04 июля 2025 в 11:26

Стало известно, какого минимального размера должна быть финансовая подушка

Финэксперт Карпычева: финансовой подушки должно хватать на три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме, достаточной для жизни без дохода в течение минимум трех месяцев, рассказала в беседе с «Москвой 24» финансовый советник Анна Карпычева. По ее словам, такая подушка поможет пережить трудные времена.

К тому же финансовая подушка позволит не залезать в кредиты при форс-мажорных обстоятельствах. Кроме потери работы, это может быть, например, срочное лечение или замена сломавшейся дорогостоящей бытовой техники, — объяснила эксперт.

Карпычева отметила, что финансовая подушка дает возможность спокойно искать работу при ее потере и чувство психологического равновесия. Эксперт посоветовала откладывать по 10% от зарплаты.

Хранить подушку безопасности можно на накопительном счете в банке с возможностью досрочного снятия, а часть — наличными дома, добавила специалист. Вкладывать эти деньги в рискованные инвестиции не стоит.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что падение производства в России может привести к сокращению доходов граждан. По его словам, снижение спроса на товары вынудит компании урезать расходы, в том числе на оплату труда сотрудников.

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