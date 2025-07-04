«Позиция неизменна»: МИД КНР об отношении Пекина к конфликту на Украине

«Позиция неизменна»: МИД КНР об отношении Пекина к конфликту на Украине МИД КНР: Пекин объективен по украинскому кризису

Затягивание кризиса на Украине не выгодно ни одной из сторон, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она добавила, что Китай занимает «справедливую и беспристрастную позицию» в этом конфликте, передает ТАСС.

Мы постоянно активно содействуем прекращению огня, <…> затягивание украинского кризиса не соответствует интересам ни одной из сторон. Позиция Китая по украинскому кризису остается неизменной: мы стремимся к примирению, — подчеркнула она на брифинге.

Мао Нин заявила, что они поддерживают скорейшее политическое урегулирование украинского кризиса путем дипломатических усилий. Она отметила, что Пекин учитывает мнения каждой из сторон и продолжит конструктивную работу вместе с международным сообществом в соответствующем направлении.

Ранее сообщалось, что на закрытых переговорах с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И четко обозначил позицию Пекина. Поражение России в украинском конфликте противоречит интересам КНР.

До этого Ван И отметил, что отношения России и Китая являются крепкими как скала. Он подчеркнул, что приезд главы Китая в РФ на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне завершился полным успехом.