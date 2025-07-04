Названа причина, по которой Китаю невыгодно поражение России в СВО SCMP: Ван И заявил Каллас о плане Китая не допустить поражения РФ на Украине

На закрытых переговорах с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И четко обозначил позицию Пекина, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Поражение России в украинском конфликте противоречит интересам КНР, отметили журналисты.

Китайский министр посетил Бельгию, Германию и Францию, о чем ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Центральной темой его встреч, особенно с Каллас, оставалась ситуация на Украине, являющаяся одним из главных пунктов разногласий между Китаем и Европейским союзом.

ЕС неоднократно критиковал Пекин за якобы поставки России товаров двойного назначения, способных использоваться в военных целях. Китайская сторона категорически отвергает эти обвинения, позиционируя себя как нейтральную силу, стремящуюся к миру и считающую как Москву, так и Киев своими партнерами.

Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин, — утверждает издание.

Ранее Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что сотрудничество Китая и России никогда не было направлено против третьих сторон, оно выстраивается на долгий срок. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не будут «топтаться на месте», перед двумя странами стоит «самая широкая перспектива» в плане развития двухсторонних отношений.