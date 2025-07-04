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04 июля 2025 в 11:21

Более 20 человек пострадали при взрыве на АЗС в Риме

При взрыве на автозаправке в Риме пострадал 21 человек

Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

При взрыве на автозаправке в Риме пострадал 21 человек, сообщила газета Fanpage. В результате ЧП повреждены десятки машин и несколько зданий.

На данный момент ранен 21 человек, в основном спасатели и сотрудники правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Людей эвакуировали из прилегающих к месту происшествия кварталов. По данным газеты, грузовик врезался в трубопровод, после чего на АЗС вспыхнул пожар и прогремел взрыв.

Ранее в одной из квартир Уфы взорвался пятилитровый углекислотный баллон. Происшествие случилось на четвертом этаже в доме на улице Гагарина. В результате взрыва в квартире выбило балконную дверь и остекление на балконе. Кроме того, сдвинулась бетонная плита.

По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона. В результате взрыва никто не пострадал. Специалисты намерены демонтировать нависающую конструкцию бетонной плиты балкона.

До этого в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв оказался маломощным и повредил только тротуар и рекламный щит. Жертв и пострадавших нет.

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