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03 июля 2025 в 15:57

Взрыв раздался в уфимской квартире из-за углекислотного баллона

В Уфе в одной из квартир взорвался пятилитровый углекислотный баллон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир Уфы взорвался пятилитровый углекислотный баллон, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на МЧС Башкортостана. Происшествие случилось на четвертом этаже в доме на улице Гагарина.

В результате взрыва в квартире выбило балконную дверь и остекление на балконе. Кроме того, сдвинулась бетонная плита. По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона.

Прибывшие на место спасатели осмотрели квартиру и оповестили о случившемся жильцов дома. Никто не пострадал. В дальнейшем специалисты намерены демонтировать нависающую конструкцию бетонной плиты балкона. Территорию около дома временно огородили.

Ранее в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв оказался маломощным и повредил только тротуар и рекламный щит. Жертв и пострадавших нет.

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спасатели
МЧС
Уфа
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