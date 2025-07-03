Взрыв раздался в уфимской квартире из-за углекислотного баллона В Уфе в одной из квартир взорвался пятилитровый углекислотный баллон

В одной из квартир Уфы взорвался пятилитровый углекислотный баллон, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на МЧС Башкортостана. Происшествие случилось на четвертом этаже в доме на улице Гагарина.

В результате взрыва в квартире выбило балконную дверь и остекление на балконе. Кроме того, сдвинулась бетонная плита. По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона.

Прибывшие на место спасатели осмотрели квартиру и оповестили о случившемся жильцов дома. Никто не пострадал. В дальнейшем специалисты намерены демонтировать нависающую конструкцию бетонной плиты балкона. Территорию около дома временно огородили.

Ранее в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв оказался маломощным и повредил только тротуар и рекламный щит. Жертв и пострадавших нет.