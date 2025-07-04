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04 июля 2025 в 11:35

Российский летчик отправится на 12 лет в колонию за финансирование ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приговор Ростовского областного суда в отношении российского летчика Сергея Самойлова вступил в силу, сообщают ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Обвиняемый получил 12 лет колонии за финансирование Вооруженных сил Украины.

Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 04.06.2025 о признании виновным в совершении преступления <…> Самойлова Сергея Николаевича 1968 года рождения, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что приговор мужчине вынесли по статье о госизмене. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю установили, что гражданский летчик связался с «волонтером», который собирал средства для ВСУ. Обвиняемый отправил электронные деньги и криптовалюты через интернет-обменник.

Ранее профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении. В учебном заведении уточнили, что в отношении мужчины проводится служебное разбирательство.

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