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04 июля 2025 в 11:38

Тело школьника подняли со дна реки в Кузбассе

В Кемеровской области в реке Томь утонул 15-летний мальчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новокузнецке Кемеровской области 15-летний мальчик утонул в реке Томь, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональное управление СК. По данным ведомства, ребенок купался в несанкционированном месте.

В ходе проведенного осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема предупредительные таблички о запрете купания отсутствуют, — отметили в ведомстве.

Трагедия произошла в необорудованном для купания водоеме, который находится в полукилометре от Пойменного шоссе. Тело мальчика подняли со дна водолазы. По факту смерти уже начали проверку.

Ранее в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в реке Елогуй. Поднять тело ребенка со дна реки водолазы смогли только через два дня.

До этого в Кемеровской области девятиклассник утонул, пытаясь спасти свою подругу. Инцидент случился на берегу реки Кия в Мариинске, где группа школьников проводила время.

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