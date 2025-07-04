Тело школьника подняли со дна реки в Кузбассе

В Новокузнецке Кемеровской области 15-летний мальчик утонул в реке Томь, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональное управление СК. По данным ведомства, ребенок купался в несанкционированном месте.
В ходе проведенного осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема предупредительные таблички о запрете купания отсутствуют, — отметили в ведомстве.
Трагедия произошла в необорудованном для купания водоеме, который находится в полукилометре от Пойменного шоссе. Тело мальчика подняли со дна водолазы. По факту смерти уже начали проверку.
Ранее в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в реке Елогуй. Поднять тело ребенка со дна реки водолазы смогли только через два дня.
До этого в Кемеровской области девятиклассник утонул, пытаясь спасти свою подругу. Инцидент случился на берегу реки Кия в Мариинске, где группа школьников проводила время.