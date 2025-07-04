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04 июля 2025 в 11:25

В Петербурге началось сильнейшее с XIX века наводнение

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге началось сильное наводнение, в Финском заливе бушует шторм, кадры опубликовал Telegram-канал «Санкт-Петербург Life». Ожидается, что уровень воды в Неве поднимется до 190 см.

Сообщается, что в Северной столице затоплены пляжи и набережные. Дамба перекрыта, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено.

Накануне, 3 июля, синоптик Александр Колесов сообщил, что в связи с прохождением циклона в Санкт-Петербурге ожидается мощное усиление западного ветра, что не характерно для летнего периода, и наводнение. По его словам, за всю историю города в июле такая ситуация наблюдалась лишь раз — 12 июля 1865 года.

После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени, — отметил Колесов.

Согласно прогнозам синоптика, максимальный подъем воды будет зафиксирован на отметке 170–190 см. Порывы ветра в акватории Финского залива будут достигать 20–25 м/с.

Как заявил ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, наводнение в Санкт-Петербурге пойдет на убыль к концу дня 4 июля. По его словам, основной фронт непогоды уже миновал и ситуация постепенно стабилизируется.

Санкт-Петербург
наводнения
Нева
Финский залив
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