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04 июля 2025 в 11:15

Стало известно, как долго продлится наводнение в Санкт-Петербурге

Синоптик Ильин: наводнение в Санкт-Петербурге пойдет на убыль к концу дня 4 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наводнение в Санкт-Петербурге пойдет на убыль к концу дня 4 июля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, основной фронт непогоды уже миновал и ситуация постепенно стабилизируется. Он отметил, что скорость ветра над Балтийским морем достигала 25 м/с, но во второй половине дня она уменьшится до 15–20 м/с.

Основной фронт уже прошел, уже все заканчивается. Все самое страшное позади, пик пойдет на спад, и все начнет успокаиваться. Думаю, к вечеру [4 июля], будем надеяться. Уже фронт уходит, последние порывы ветра и все будет успокаиваться. А так ветер над Балтикой разгонялся до 25 м/с и выше. Уже во второй половине дня ветер стихнет до 15–20 м/с, пока еще держится. В течение дня опасность повышения уровня нагонной волны сохраняется, но пик будет пройден в ближайшие часы, — пояснил Ильин.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 июля, в Петербурге ожидается наводнение. Таких природных явлений в середине лета не видели в Северной столице с 12 июля 1865 года.

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга ранее сообщила, что уровень воды с внешней стороны дамб превысил 180 см. Специалисты отметили, что из-за предстоящего наводнения КЗС закрыт.

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