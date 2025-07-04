Уровень воды с внешней стороны дамб в Петербурге превысил 180 см

Уровень воды с внешней стороны дамб в Санкт-Петербурге превысил 180 см, сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) города в своем Telegram-канале. Там отметили, что из-за предстоящего наводнения КЗС закрыт.

Уровень с внешней стороны дамб — выше 180 сантиметров, — говорится в сообщении.

Ранее сильные дожди, прошедшие в Забайкальском крае, подтопили 48 приусадебных участков в четырех населенных пунктах. Отмечается, что под воду частично ушел мост на дороге регионального значения. Также из-за ливней уровень воды в реке Кручина значительно поднялся, что привело к частичному разрушению берегоукрепительного сооружения.

До этого мощный шквалистый ветер с ливнем обрушился на два района Новосибирской области, вызвав массовые отключения электричества. Без света остались жители 24 населенных пунктов. К работам были привлечены 216 аварийных бригад.

В середине июня мощный ураган обрушился на Дагестан, что привело к масштабным разрушениям. В Махачкале срывало крыши, в Каспийске обвалилась сцена рядом со стадионом «Анжи Арена». Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.